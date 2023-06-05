Эксперт кибербезопасности рассказал, как легко защитить iPhone от вирусов

На конференции Kaspersky CyberSecurity Weekend 2023 Игорь Кузнецов, руководитель «Лаборатории Касперского», поделился секретом по борьбе с вредоносными программами на iPhone. Он рекомендует регулярно перезагружать смартфон, чтобы предотвратить их работу. Современные версии iOS не позволяют вредоносным программам выжить после перезагрузки. Кузнецов также подчеркнул важность соблюдения правил кибербезопасности, включая оперативную установку обновлений.

Он также отметил, что Triangulation, шпионское вредоносное ПО, было обнаружено на iPhone сотрудников «Лаборатории Касперского». Основным источником заражения является iMessage. Поэтому эксперт рекомендует отключить этот сервис в настройках iPhone, особенно если пользователь подозревает, что может стать целью атаки шпионского ПО. Это поможет защититься от потенциальных угроз и сохранить личную информацию в безопасности.