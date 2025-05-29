Эксперт кибербезопасности Сбера рассказал о роли ИИ в поиске киберугроз

Эксперты Сбера утверждают, что для обработки и публикации данных о новой киберугрозе на их платформе X Threat Intelligence требуется всего до двух часов. Об этом сообщил вице-президент банка по кибербезопасности Сергей Лебедь на TAdviser Summit 2025. Платформа включает свыше 470 тысяч зарегистрированных уязвимостей, предоставляя пользователям доступ к актуальной информации и рекомендациям по защите.

Система X Threat Intelligence, по словам Лебедя, использует искусственный интеллект для быстрого обнаружения и анализа новых угроз. Такой подход позволяет оперативно выявлять уязвимости и предлагать эффективные способы их устранения. Это делает платформу особенно полезной для организаций, стремящихся минимизировать риски кибератак.

Информация на платформе доступна всем компаниям, подключившимся к X Threat Intelligence. Сервис предлагает не только подробные данные о киберугрозах, но и готовые решения для их нейтрализации. Лебедь подчеркнул, что сочетание автоматизации и экспертного подхода помогает справляться с задачами киберзащиты максимально быстро и эффективно.