Эксперт кибербезопасности советует россиянам хранить пароли в VK ID

«ВКонтакте» с его сервисом VK ID лидирует в области аутентификации и авторизации, охватывая около 90% пользователей Рунета, как сообщил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, Владимир Зыков.

Многие пользователи часто используют одинаковые пароли для разных онлайн-ресурсов, что может быть опасным, так как небольшие сайты часто подвергаются взлому, и данные могут попасть в руки злоумышленников. Также существует риск хранения паролей браузера. VK ID предоставляет удобную альтернативу, позволяя пользователям не запоминать множество паролей.

VK ID используется более 500 миллионов раз в месяц для авторизации на 66 тысячах партнёрских сервисов, включая интернет-магазины и онлайн-школы. В 2023 году в России этот сервис имел 91 миллион активных пользователей ежемесячно. Он обеспечивает быструю и удобную авторизацию через всплывающее окно OneTap, что позволяет пользователю входить в систему всего в один клик. После внедрения беспарольных методов авторизации использование VK ID способствовало снижению потока запросов на восстановление доступа к аккаунтам на 40%.