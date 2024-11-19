Наука и технологии
Опубликовано 19 ноября 2024, 19:32
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Эксперт: китайское микроволновое оружие сможет сбивать спутники Starshield

Такое мнение выразил российский эксперт
Военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов выразил мнение, что микроволновое оружие, разработанное китайскими учёными, в будущем способно уничтожить спутниковую группировку Starshield компании Илона Маска SpaceX, создающейся в интересах Пентагона.
Эксперт: китайское микроволновое оружие сможет сбивать спутники Starshield

© CSGC / Norinco

По словам Степанова, новое китайское противоспутниковое оружие — микроволновое оружие, синхронизирующее и фокусирующее электромагнитные волны в одной точке для поражения целей. Подобне системы уже изобретены, но это исключительно лазерные установки. С микроволновым оружием всё значительно сложнее.

Эксперт отметил, что в будущем микроволновое оружие может быть использовано и для мирных целей, например, такая установка может использоваться для «эффективной беспроводной передачи солнечной энергии с орбиты на Землю». По мнению Степанова, такая микроволновая система «позволит создать распределённую сеть низкоорбитальных солнечных станций».

Что касается поражающих свойств, эксперт говорит о микроволновой противоспутниковой системе, состоящей из семи излучающих аппаратов. Согласно более ранней информации, экспериментальные стрельбы подтвердили, что эта установка эффективно подавляет сигналы американской GPS и других спутников.

Подобная технология впервые была показана в популярном фильме «Звёздные войны»: боевая станция носила название «Звезда смерти», могла концентрировать восемь лазерных лучей для уничтожения планет.

«Инженеры из Поднебесной каким-то образом преодолели препятствия и построили систему, состоящую из семи излучающих аппаратов, экспериментальные стрельбы из которых подтвердили, что устройство может эффективно подавлять сигналы американской GPS и других спутников. Теперь боевые "китайские микроволновки" будут жечь спутниковую группировку Starshield Илона Маска, к примеру», — отметил Степанов.