Эксперт: китайское микроволновое оружие сможет сбивать спутники Starshield

По словам Степанова, новое китайское противоспутниковое оружие — микроволновое оружие, синхронизирующее и фокусирующее электромагнитные волны в одной точке для поражения целей. Подобне системы уже изобретены, но это исключительно лазерные установки. С микроволновым оружием всё значительно сложнее.

Эксперт отметил, что в будущем микроволновое оружие может быть использовано и для мирных целей, например, такая установка может использоваться для «эффективной беспроводной передачи солнечной энергии с орбиты на Землю». По мнению Степанова, такая микроволновая система «позволит создать распределённую сеть низкоорбитальных солнечных станций».

Что касается поражающих свойств, эксперт говорит о микроволновой противоспутниковой системе, состоящей из семи излучающих аппаратов. Согласно более ранней информации, экспериментальные стрельбы подтвердили, что эта установка эффективно подавляет сигналы американской GPS и других спутников.

Подобная технология впервые была показана в популярном фильме «Звёздные войны»: боевая станция носила название «Звезда смерти», могла концентрировать восемь лазерных лучей для уничтожения планет.

«Инженеры из Поднебесной каким-то образом преодолели препятствия и построили систему, состоящую из семи излучающих аппаратов, экспериментальные стрельбы из которых подтвердили, что устройство может эффективно подавлять сигналы американской GPS и других спутников. Теперь боевые "китайские микроволновки" будут жечь спутниковую группировку Starshield Илона Маска, к примеру», — отметил Степанов.