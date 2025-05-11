Эксперт компании Kaspersky назвал недоверие главной защитой от мошенников

Директор экспертного подразделения Kaspersky GReAT Игорь Кузнецов дал рекомендации по защите от дипфейков и телефонных аферистов. Он пояснил, что главным инструментом безопасности является недоверие. Если звонящий представляется сотрудником банка, госорганов или даже близким родственником и требует перевести деньги, нельзя слепо верить его словам. Лучше прекратить разговор и самостоятельно перезвонить, чтобы уточнить информацию.

Кузнецов обратил внимание, что мошенники часто используют методы манипуляции, чтобы вызвать доверие или создать панику. Для дополнительной защиты рекомендуется установить антивирусное приложение и программу, блокирующую спам-звонки. Такие инструменты позволяют отсеивать большинство мошеннических попыток и защищают личные данные.

Эксперт отметил, что доверчивость делает человека уязвимым для мошенников. Поэтому важно сохранять бдительность и не спешить с принятием решений, особенно когда речь идёт о финансовых переводах. Простые меры, такие как перепроверка информации и использование защитных приложений, помогут избежать неприятных ситуаций.