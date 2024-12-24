Эксперт компании Kaspersky рассказал о новой схеме кражи криптовалюты

Мошенники используют новый способ обмана, нацеливаясь на криптовалютные активы других пользователей. Они маскируются под «новичков» и просят помощи с выводом криптовалюты, предлагая в обмен ключи доступа к своим кошелькам. Однако, как выяснилось, те, кто решает воспользоваться предложением и получить доступ, сами теряют свои средства.

Схема мошенников работает так: они оставляют секретную фразу из 12 или 24 слов (seed-phrase), чтобы другой пользователь мог войти в их кошелёк. Увидев деньги на счету, жертва решает их забрать. Но для того, чтобы вывести средства, необходимо оплатить комиссию, а на кошельке нет нужной суммы токенов для этого. В таком случае, человек переводит собственные деньги, чтобы покрыть эту комиссию, но эти средства уходят на другой адрес, контролируемый мошенниками.

В лаборатории Касперского объяснили, что эта схема направлена не только на неопытных пользователей, но и на других мошенников. Аналитик Михаил Сытник пояснил, что, как только жертва переводит токены для комиссии, они моментально перенаправляются на адрес преступников. Мошенники используют сложную систему, требующую нескольких подписей для подтверждения транзакций, что делает невозможным вывести средства на свой кошелёк. Сытник отметил, что, несмотря на то, что схема нацелена на других преступников, её последствия могут быть опасны для любого пользователя криптовалютных систем.