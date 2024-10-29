Эксперт «Лаборатории Касперского» назвал два самых опасных типа кибератак

Среди самых сложных программ, используемых киберпреступниками, выделяются целевые атаки и кибероружие. Ведущий эксперт по информационной безопасности «Лаборатории Касперского», Сергей Ложкин, рассказал, что целевые атаки, проводимые так называемыми АРТ-группировками, отличаются высокой продолжительностью и сложностью. Жертвы таких атак обычно выбираются не случайно — это крупные компании или государственные организации, работающие с конфиденциальной информацией.

Для таких атак разрабатываются специализированные программы, которые помогают обходить системы защиты от киберугроз. Эти программы проникают в компьютерные сети, остаются незамеченными и могут находиться в системе жертвы от дней до лет. Ложкин отметил, что именно поэтому их так сложно обнаружить и остановить.

Однако, по его словам, есть ещё более опасные программы — кибероружие. Оно нацелено на проникновение в критическую инфраструктуру с целью её разрушения. Примером такого кибероружия является Stuxnet, вредоносный червь, который был обнаружен в 2010 году, хотя его разработка началась ещё в 2005 году. Stuxnet смог попасть в иранское предприятие по обогащению урана, где он подключился к центрифугам и заставил их работать на повышенных оборотах, что в итоге привело к их разрушению. Эта атака была частью усилий по остановке ядерной программы Ирана, подчеркнул специалист.