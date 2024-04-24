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Наука и технологии
Опубликовано 24 апреля 2024, 15:39
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Эксперт «Лаборатории Касперского» назвала промышленность главной целью хакеров

Атак меньше, но они сложнее
Директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова предупредила, что, как и ранее, промышленный сектор останется главной целью хакеров и в 2024 году.
Эксперт «Лаборатории Касперского» назвала промышленность главной целью хакеров

© Ferra.ru

Эксперт подчеркнула, что в целом хакерских атак становится меньше по сравнению с предыдущими годами, но эти действия злоумышленников всё более изощрённые: для атак всё чаще используется ИИ, причём с помощью таких технологий хакеры будут атаковать и обычных пользователей.

Остаётся высоким количество атак на финансовый и государственный секторы. Участились атаки и на СМИ.

«Общие тенденции в этом году, скорее всего, сохранятся те же, что и в 2022, и в 2023. Сейчас мы наблюдаем, что промышленность остаётся в фокусе хакеров. У нас много промышленных предприятий, крупных, развивающихся, поэтому они будут атаковать эту отрасль», — сообщила Кулашова.