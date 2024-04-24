Эксперт «Лаборатории Касперского» назвала промышленность главной целью хакеров

Опубликовано 24 апреля 2024, 15:39
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Эксперт «Лаборатории Касперского» назвала промышленность главной целью хакеровАтак меньше, но они сложнее
Директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова предупредила, что, как и ранее, промышленный сектор останется главной целью хакеров и в 2024 году.
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Эксперт подчеркнула, что в целом хакерских атак становится меньше по сравнению с предыдущими годами, но эти действия злоумышленников всё более изощрённые: для атак всё чаще используется ИИ, причём с помощью таких технологий хакеры будут атаковать и обычных пользователей.
Остаётся высоким количество атак на финансовый и государственный секторы. Участились атаки и на СМИ.
«Общие тенденции в этом году, скорее всего, сохранятся те же, что и в 2022, и в 2023. Сейчас мы наблюдаем, что промышленность остаётся в фокусе хакеров. У нас много промышленных предприятий, крупных, развивающихся, поэтому они будут атаковать эту отрасль», — сообщила Кулашова.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков