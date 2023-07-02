Эксперт «Лаборатории Касперского» рассказал о новом вирусе-вымогателе на Android

Шеф-исследователь отечественного кибербезопасного центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов раскрыл методы защиты, которые помогут обезопасить наши телефоны и себя от новой угрозы, направленной на смартфоны с операционной системой Android.

Специалист предупреждает о появлении нового вируса, известного как троянец Rasket, который представляет серьёзную опасность для владельцев устройств на базе Android. Эта зловредная программа получает доступ к личным данным пользователей и затем может шантажировать и требовать выкуп.

Вирус распространяется под прикрытием сервисов знакомств, чатов для взрослых и приложений, которые обещают функцию радар-детектора или предлагают лотерейные возможности.

После активации на устройстве троянец имеет доступ к видео, фотографиям, документам, сообщениям и контактам владельца. Злоумышленники, стоящие за этим вирусом, угрожают публикацией скомпрометированных данных, если пользователь не выплатит выкуп. Однако Галов настоятельно советует не платить требуемую сумму.

По словам эксперта, единственным способом защитить свой смартфон является использование антивирусной программы.