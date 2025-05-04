Эксперт «Лаборатории Касперского»: в будущем хакеры будут чаще использовать дипфейки

В ближайшие годы мошенники будут активно использовать современные технологии для своих целей, считает Игорь Кузнецов, директор экспертного подразделения Kaspersky GReAT. Особую опасность представляют дипфейки, которые станут инструментом для создания правдоподобных видео и голосовых сообщений. По его словам, их будут применять для обмана пользователей, создания таргетированных фишинговых писем и кражи данных.

Ещё одной серьёзной угрозой остаются мобильные вредоносные программы. Кузнецов напомнил о банковском троянце Mamont, который уже успел атаковать десятки тысяч пользователей в России, похищая их деньги. Эксперт уверен, что подобные вредоносные программы продолжат развиваться, ставя под удар всё больше людей.

Компании также находятся в зоне риска. Как отметил Кузнецов, одной из ключевых тактик хакеров становится атака через доверенного поставщика программного обеспечения. Такие компании часто менее защищены, но обладают доступом к системам крупных организаций, что делает их идеальной целью для злоумышленников.