Эксперт МЧС рассказал, почему взрываются смартфоны

Взрывы сотовых телефонов, по словам Сергея Дмитриева, замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ, происходят по нескольким причинам. Важно отметить, что внимание уделяется анализу этой проблемы. За последние 9 месяцев было зарегистрировано 204 случая пожаров, вызванных взрывом или возгоранием мобильных устройств.

Самыми распространёнными причинами взрывов сотовых телефонов являются нелицензионное программное обеспечение, установленное на устройствах; механические повреждения, такие как падение телефона; и длительный срок службы гаджета. Для предотвращения подобных инцидентов рекомендуется приобретать оригинальную технику, прошедшую сертификацию и соответствующие проверки. Соблюдение этих мер позволяет уменьшить риск взрывов и пожаров, связанных с мобильными устройствами.