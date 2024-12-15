Эксперт «Мегафона» назвал главные признаки телефонных мошенников

Борис Лопатин, старший эксперт «МегаФона» по расследованию фрод-инцидентов, поделился основными способами распознавания мошенничества. По его словам, мошенники часто используют звонки, сообщения в мессенджерах, мобильные приложения и сайты, чтобы обмануть пользователей.

Лопатин отметил, что наиболее распространённая схема — звонки от «банков», предлагающих перевести деньги на «безопасный счёт». Эти звонки стали обыденностью, и, несмотря на усилия государства и сотовых операторов по блокировке таких вызовов, мошенники перешли на мессенджеры. Легенды могут меняться, но цель всегда одна — получить доступ к личным данным и похитить деньги. Чтобы добиться своего, мошенники используют психологическое давление, заставляя жертв принимать решения быстро и раскрывать пароли или коды из SMS.

Эксперт советует не спешить с ответами на подозрительные сообщения, особенно если злоумышленники уже знают ваши персональные данные. Если вам кажется, что кто-то пытается вас обмануть, лучше самостоятельно уточнить информацию, например, позвонив в организацию. Кроме того, Лопатин напомнил о важности актуализации данных в банковских приложениях и сервисах, чтобы избежать ситуации, когда ваш аккаунт привязан к неактуальному номеру. В период праздников и распродаж мошенники активно создают фейковые сайты и приложения, предлагая выгодные скидки или компенсации, чтобы получить конфиденциальные данные пользователей.