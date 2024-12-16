Эксперт: мерцающие и синие гирлянды грозят проблемами со сном

Использование праздничных гирлянд, особенно синих или мигающих, может нарушать сон. Как объяснил член Российского общества сомнологов Павел Кудинов, такой свет заставляет мозг активно работать, мешая расслаблению и увеличивая время, необходимое для засыпания. Особенно это заметно для людей, уже имеющих проблемы со сном. Кудинов отметил, что синий свет, попадая на сетчатку, тормозит выработку мелатонина, который отвечает за регулировку сна. Обычно этот процесс запускается, когда солнечный свет перестает попадать на глаза, но синий спектр препятствует его нормальной выработке, нарушая биоритмы. Это влияние особенно ощутимо для людей, чувствительных к свету или страдающих бессонницей. Если гирлянды светят равномерно, то это не так сильно влияет на организм, потому что мозг в этом случае успокаивается. Однако мигающие огоньки заставляют его постоянно обрабатывать информацию, что мешает человеку расслабиться и заснуть. Врач советует избегать использования мигающих гирлянд и, если это возможно, выключать их на ночь.