Эксперт Минфина рассказал, как безопасно покупать товары в сети

Руководитель Центра финансовой грамотности Михаил Сергейчик поделился несколькими советами для безопасных онлайн-покупок. Он рекомендует использовать домашний Wi-Fi или мобильную сеть 4G при совершении покупок в интернете, а также обратить внимание на использование виртуальной частной сети (VPN) для повышения безопасности данных.

Сергейчик также напоминает о важности использования сложных паролей для устройств, которые нужно регулярно обновлять, и предупреждает о передаче электронных устройств другим людям, включая детей.

Он также предупреждает о рисках перехода по сторонним ссылкам и покидания мессенджеров торговых площадок, поскольку это может привести к мошенничеству и загрузке вредоносного ПО на устройство. Сергейчик рекомендует быть осторожными и не переходить по подозрительным ссылкам.

Чтобы избежать хранения и обработки персональных данных пользователем маркетплейсом, Сергейчик советует направить письменное заявление о согласии на обработку персональных данных, включая данные карты, которые могут быть сохранены даже после удаления из личного кабинета.

В целом, соблюдение этих простых правил позволит совершать онлайн-покупки безопасно и защитить свои личные данные от мошенников.