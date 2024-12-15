Эксперт МТС: использование нейросетей через сторонние ресурсы грозит утечкой данных

Сергей Пономаренко, директор по LLM-продуктам MTS AI, предупредил, что более 10 миллионов россиян рискуют раскрыть свои личные данные, используя поддельные иностранные нейросети. По его словам, люди, которые пользуются такими сервисами, как ChatGPT, Dall-E и Midjourney через сторонние платформы, могут столкнуться с низким качеством работы и утечкой конфиденциальной информации. Он отметил, что в условиях ограниченного доступа к международным сервисам, мошенники активно создают фальшивые сайты и чат-боты, обещая пользователям «упрощённый» доступ, но на деле предлагая лишь урезанные версии оригинальных моделей.

Пономаренко подчеркнул, что такие действия ставят под угрозу не только качество получаемых результатов, но и безопасность данных. Особенно это важно для тех, кто работает с корпоративной информацией. По его мнению, для защиты персональных и коммерческих данных необходимо использовать только те сервисы, которые прошли одобрение руководства компании и соответствуют установленным стандартам безопасности. Также он предупредил, что даже когда нейросеть даёт результаты, которые кажутся верными, необходимо обязательно перепроверять информацию через другие независимые источники.

Кроме того, эксперт напомнил о важности цифровой грамотности. Понимание принципов работы нейросетей и их ограничений, по словам Пономаренко, значительно повышает эффективность и безопасность взаимодействия с этими технологиями. Он рекомендовал не передавать конфиденциальную информацию таким сервисам, а при работе с генеративными моделями помнить о возможных ошибках, связанных с устаревшими данными и ограниченной информацией, на которой они обучены.