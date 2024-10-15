Эксперт МТС назвал самые «тяжёлые» файлы на смартфоне

Операционный директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Егор Заречнев рассказал о том, какие файлы могут «съедать» память и тормозить работу смартфонов. Он отметил, что многие пользователи сталкиваются с ситуацией, когда память на гаджете неожиданно заканчивается именно в самый неподходящий момент, например, когда нужно срочно сделать фото или записать видео. В таких случаях часто приходится выбирать, какие файлы удалить, и стоит обратить внимание на те, что занимают слишком много места.

Заречнев подчеркнул, что одним из самых «прожорливых» форматов являются видеофайлы в формате AVI. Он объяснил, что этот формат не сжимает данные так эффективно, как другие, например, MP4 или MOV. В результате такие файлы могут занимать целых 2–3 гигабайта на минуту видео, поэтому при скачивании видео важно выбирать более «экономные» форматы.

Также специалист упомянул, что многие пользователи хранят на устройствах гигабайты музыки, но файлы FLAC могут занимать чрезмерно много места. Они обеспечивают высокое качество звука, сохраняя все исходные аудиоданные, но другие форматы, такие как MP3 и M4A, могут значительно сэкономить место, отбрасывая некоторые данные. Кроме того, изображения в форматах PSD и RAW тоже занимают много памяти из-за высокого качества и большой детализации. Заречнев порекомендовал использовать более лёгкие форматы, такие как JPEG или GIF, чтобы не перегружать память устройства.