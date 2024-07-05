Эксперт МТС назвала главные причины перегрева смартфона летом

Летом смартфоны часто подвергаются риску перегрева из-за нарушения естественного отвода тепла, что может привести к неисправностям. Наталья Голицына, руководитель отдела телефонии в сети МТС, поделилась полезными советами по уходу за смартфоном в жаркую погоду.

Важно избегать прямых солнечных лучей, которые могут быстро нагреть устройство, особенно если оно находится на открытом воздухе. Для снижения риска поломки рекомендуется делать перерывы в использовании или использовать специальные чехлы-охладители с встроенными кулерами.

Также стоит ограничить использование энергоёмких приложений, таких как игры или программы для обработки видео. Они увеличивают нагрузку на процессор и аккумулятор, способствуя перегреву устройства.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет не только избежать перегрева и быстрого разряда батареи, но и продлить срок службы смартфона. При активном использовании на солнце также стоит временно отказаться от защитных аксессуаров, чтобы обеспечить нормальный отвод тепла.