Эксперт: на таможне могут изъять «Корвалол» и некоторые другие препараты

По словам Ватутиной, во многих странах регулирование фармпродукции зачастую более строгое, чем в отношении алкоголя и табака, из-за высокого риска нелегального оборота.

Особенно часто возникают проблемы с препаратами, содержащими психотропные или сильнодействующие компоненты, такие как Феназепам, Коделак и Корвалол, и сильные обезболивающие на основе кодеина. Например, для ввоза запрещённых веществ в Европейский союз требуется «Шенген сертификат». В Японии под запретом препараты на основе псевдоэфедрина, а в ОАЭ и Саудовской Аравии ограничены поставки транквилизаторов и анальгетиков. В Сингапуре также запрещены некоторые антидепрессанты.

Для приобретения рецептурных лекарств необходимо предоставить оригинальный рецепт или медицинскую справку, в которой указаны активные вещества, дозировка и курс лечения, предпочтительно на английском языке. Для ввоза наркотических обезболивающих требуется разрешение Министерства здравоохранения страны назначения.

Чтобы избежать проблем при транспортировке лекарств и обеспечить продолжение лечения, крайне важно заранее изучить требования страны назначения.

«Перевозка лекарств через границу — это не формальность, а зона повышенного риска: нарушение правил может привести не только к изъятию препаратов, но и к административной или уголовной ответственности. Таможни многих стран относятся к фармпрепаратам даже строже, чем к алкоголю или табаку, именно из-за риска нелегального оборота сильнодействующих веществ», — объяснила эксперт.