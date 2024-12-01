Эксперт: надёжный пароль должен содержать минимум 12 символов

Максим Большаков, директор по развитию кибербезопасности компании EdgеЦентр, рассказал, что для надёжности пароль должен содержать хотя бы 12 символов. Он объяснил, что чем длиннее пароль, тем сложнее его подобрать, добавив, что важно использовать комбинации букв, цифр и специальных символов, например, P@ssw0rd123, а не простые слова, такие как «password».

Эксперт отметил, что не стоит использовать легко угадываемые данные, такие как имя, дата рождения или номер телефона, а также избегать популярных последовательностей вроде «123456» или «qwerty». Большаков подчеркнул, что одинаковые пароли для разных сервисов увеличивают риски, поскольку если злоумышленники взломают один аккаунт, они могут получить доступ ко всем остальным. Он привёл пример с сайтами по заказу еды, где безопасность обычно не на высоте.

Кроме того, специалист порекомендовал менять пароли каждые 3-6 месяцев, чтобы снизить риски их использования злоумышленниками. Современные браузеры и онлайн-сервисы могут помочь в генерации сложных паролей, но важно выбирать только проверенные источники, которые используют надёжное шифрование. Для удобства хранения и управления паролями можно использовать менеджеры паролей, которые обеспечат безопасное хранение данных и синхронизацию между устройствами, а также поддерживают двухфакторную аутентификацию.