Эксперт напомнила о часто забываемом россиянами способе защиты банковской карты

В рамках беседы эксперт рассказала о способе защиты банковской карты, о котором часто забывают россияне. Так, по словам Деменюк, оберегать от чужих глаз стоит не только трехзначный код с оборота, но и другую информацию — срок действия карты, имя владельца, а также его подпись.

Отмечается, что зачастую владельцы карт зачастую не беспокоятся об этих данных, так как в первую очередь мошенники охотятся именно за пин-кодом, кодом с обратной стороны банковской карты (CVV) и кодом из СМС. В то же время, для повышения безопасности следует пользоваться дополнительными факторами идентификации платежа. В частности, речь об отпечатке пальца или дополнительном push-коде.

Спасти средства от кражи может и подпись.

“Физическая подпись на банковской карте – важный параметр, который позволяет при любой спорной ситуации кассиру или торговой точке сравнить ту подпись, которая есть на карте, с подписью, которую вас могут попросить оставить на соответствующем чеке. Это требование остается и будет оставаться как дополнительный вариант верификации, что это именно ваша карточка.”, — поделилась Деменюк.