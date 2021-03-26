Эксперт нашёл «особенность» PlayStation 4, способную сделать из консоли «кирпич»

Речь идёт о внутренней батарейке, которая питает встроенные в девайс часы. Как пишет TechRadar, рано или поздно аккумулятор разрядится, после чего игроки потеряют не только всю историю прохождений и трофеев, но и возможность воспроизводить игры с дисков. Таким образом, PlayStation 4 превратится в «дорогое пресс-папье» или «кирпич».

При этом выход из ситуации всё же имеется. Правда, его сложно назвать полностью универсальным и исправляющим все недостатки. Если подключить консоль к PlayStation Network, то можно будет качать игры оттуда.