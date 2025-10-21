Эксперт назвал 5 простых способов продлить жизнь домашнему принтеру

Также не стоит самостоятельно менять фотобарабан — деталь, от которой напрямую зависит чёткость изображения. Лучше доверить это сервисному центру, особенно если принтер используется часто.

Обновление программного обеспечения

Не только механические части требуют внимания. Производители выпускают обновления для принтеров, чтобы улучшить их работу и устранить ошибки. Проверять наличие новых версий стоит на официальном сайте компании, следуя инструкциям из руководства пользователя. Это помогает поддерживать устройство в актуальном состоянии и предотвращает сбои. Соблюдайте правила эксплуатации

Для долгой службы принтера важно соблюдать простые правила. Используйте качественную бумагу, чтобы избежать замятий и повреждений механизмов. Дешевая бумага часто приводит к поломкам. Принтер лучше ставить в проветриваемом месте, подальше от солнца, батарей или увлажнителей, так как жара и влага вредят технике. Картриджи храните в герметичной упаковке, чтобы защитить их от света и пыли.

Также важно давать принтеру отдых при больших объемах печати. Высокие температуры внутри устройства могут повредить его элементы, поэтому делайте паузы. Избегайте использования черновиков, особенно со скрепками или неровными краями, — это может привести к застреванию бумаги или царапинам деталей. Перегружать лотки бумагой тоже не стоит: избыток листов вызывает заторы, а переполненный выходной лоток может привести к выпадению страниц.

Регулярное обслуживание

По словам эксперта, регулярные профилактические осмотры и замена изношенных деталей значительно продлевают срок службы принтера. При появлении повторяющихся ошибок, посторонних шумов или устойчивого ухудшения качества печати устройство следует отдать в сервисный центр.