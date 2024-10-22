Эксперт назвал частые источники появления вирусов на компьютере

ИТ-специалист Артём Геллер предупредил россиян о том, что компьютерные вирусы могут прятаться в самых неожиданных местах. Он отметил, что вредоносные программы могут встретиться не только на торрент-трекерах, но и на популярных платформах, таких как YouTube и разные маркетплейсы.

По словам Геллера, основным источником заражения остаются пиратские сайты, где пользователи часто скачивают установочные файлы и программное обеспечение. Кроме того, он предостерегает о риске заражения при загрузке наборов стикеров для мессенджера Telegram с непроверенных источников, когда лучше загружать их напрямую из приложения.

Эксперт пояснил, что вирусы чаще всего находятся на торрент-сайтах, где люди ищут нужное им ПО. «Это может быть где угодно: на пиратских сайтах, на YouTube, на маркетплейсах», — добавил он. Такой подход может серьёзно угрожать безопасности ваших устройств, поэтому стоит быть особенно внимательными при скачивании файлов.