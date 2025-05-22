Эксперт назвал частые ошибки в использовании холодильников

Современный холодильник стал не просто местом для хранения продуктов, а полноценным помощником на кухне. Однако неправильное использование может сократить срок его службы. Многие игнорируют базовые правила, такие как распределение продуктов по температурным зонам или избегание перегрузки камеры. Например, горячая еда в холодильнике создаёт нагрузку на компрессор, а продукты, хранящиеся вплотную друг к другу, нарушают циркуляцию воздуха. Для предотвращения таких проблем важно оставлять зазоры между продуктами и охлаждать еду перед размещением.

Не менее важно правильно установить холодильник. Устройство нельзя ставить вплотную к стене, рядом с плитой или под солнечными лучами. Такие условия приводят к перегреву компрессора и его быстрому износу. Ещё одна частая ошибка — пренебрежение защитой от скачков напряжения. Даже современные модели, оснащённые системами No Frost, требуют периодического обслуживания. Эксперты рекомендуют чистить внутренние поверхности, проверять уплотнители и размораживать модели без автоматической системы естественным путём, без использования острых предметов.

Современные технологии значительно облегчают использование холодильников. Модели с функцией «суперзаморозка» помогают сохранить продукты свежими, а зоны свежести поддерживают идеальный температурный режим для скоропортящихся продуктов. Ультрафиолетовая подсветка уничтожает бактерии, а специальные отсеки позволяют хранить косметику и лекарства. Правильная эксплуатация и регулярный уход за холодильником продлят его срок службы и сохранят продукты свежими.