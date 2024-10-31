Эксперт назвал частые причины «тормозов» компьютера

Даниил Лопатников, специалист в сфере информационных технологий, поделился своими мыслями о причинах, по которым персональные компьютеры и ноутбуки могут работать медленно. Он отметил, что виновниками могут быть вирусы и другое вредоносное ПО, а также пыль в системе охлаждения, проблемы с энергопотреблением и неисправные вентиляторы. По словам эксперта, множество факторов влияют на производительность устройств, включая загрязнение системы охлаждения и неправильную работу термопасты.

Лопатников указал на основные проблемы, которые могут замедлять работу ПК: это пыль и грязь в вентиляторе, перегрев из-за высокой температуры окружающей среды, перегрузка процессора и видеокарты, а также устаревшие драйверы и недостаточная мощность системы охлаждения. Чтобы решить эти проблемы, специалист советует проверить систему охлаждения и обновить термопасту, если в этом есть необходимость. Также важно регулярно чистить вентиляторы и следить за обновлениями драйверов.

Чтобы оптимизировать работу компьютера, Лопатников предлагает несколько простых шагов: удалить ненужные программы и файлы, отключить автозагрузку ненужных приложений, оптимизировать оперативную память и провести дефрагментацию дисков. Он также рекомендует отключить визуальные эффекты, проверять систему на вирусы и, если возможно, установить SSD вместо традиционного HDD, чтобы улучшить скорость работы устройства.