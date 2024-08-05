Эксперт назвал дату создания первых отечественных нейроимплантов

Установка нейроимплантов в головной мозг уже не выглядит чем-то уникальным и инновационным. Как сообщил Денис Кулешов, директор лаборатории «Сенсор-тех» и эксперт рынка Национальной технологической инициативы «Нейронет», такие процедуры активно проводятся не только в США, но и в других странах, включая Россию. В нашей стране уже сотни пациентов прошли через подобные операции, и это стало обычной практикой.

Недавно Илон Маск отметил успешное вживление импланта от компании Neuralink второму пациенту, что позволяет ему управлять компьютером с помощью мыслей. Маск предполагает, что в будущем такие устройства заменят мобильные телефоны. Кулешов подчёркивает, что импланты Neuralink представляют собой значительное технологическое улучшение, так как они могут точно передавать команды и уменьшать риски с помощью хирургических роботов.

Российские учёные также работают над собственными разработками. В частности, Кулешов упомянул о нейроимплантах под брендом Elvis, которые помогут вернуть слух и зрение, а также лечить сложные неврологические заболевания. Ожидается, что первые модели появятся на российском рынке в 2026 году, а один из них, — Elvis V — может стать первым сертифицированным имплантом для восстановления зрения у слепых.