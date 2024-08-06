Эксперт назвал два надёжных метода защиты смартфона

Эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин рассказал, как защитить Android-смартфон от вирусов. Он отметил, что важным элементом защиты является наличие антивирусного ПО. Вакулин рекомендует использовать как базовое программное обеспечение, так и дополнительные антивирусные решения, включая российские программы, которые тоже могут быть эффективными.

Эксперт также предостерегает от установки приложений из ненадёжных источников. По его словам, приложения, не размещённые на официальных маркетплейсах, могут содержать вредоносные файлы. Вакулин подчёркивает, что важно загружать приложения только из проверенных источников, таких как Google Play или RuStore.

Вакулин также развеял миф о том, что вирусы могут быть подхвачены просто от посещения определённого сайта. Он пояснил, что вредоносные программы активируются только после загрузки на устройство. Тем не менее, даже при соблюдении всех рекомендаций, полностью исключить риск заражения невозможно, так как уязвимости могут возникать из-за ошибок разработчиков.