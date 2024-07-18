Эксперт назвал элементарный способ защиты смартфона

Регулярная очистка внутренней памяти компьютера или ноутбука важна для безопасности устройства. Удаляя ненужные файлы, можно снизить риск случайного раскрытия личных данных. Василий Шутов, преподаватель кафедры «Защита информации» РТУ МИРЭА, поясняет, что временные файлы браузеров могут хранить личные данные, которые могут быть использованы злоумышленниками.

Очистка памяти важна и для смартфонов, где пространство ограничено. Удаление ненужных файлов освобождает место для новых приложений и данных. Приложения создают кеш, который со временем накапливается и замедляет работу устройства. Своевременная очистка улучшает производительность и уменьшает задержки.

Накопившийся кеш может содержать повреждённые данные, вызывающие сбои в работе приложений. Удаление кеша обеспечивает стабильность устройства. Это также повышает безопасность, поскольку кеш может содержать временные копии личной информации. Уменьшение количества временных файлов закрывает возможные точки входа для злоумышленников и улучшает общую безопасность устройства.