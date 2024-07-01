Эксперт назвал функцию смартфона, которая защитит от «тормозов»

Главными причинами нехватки свободного места на смартфоне являются фото и видео высокого разрешения, а также файлы из мессенджеров. СМИ сообщают об этом со слов ведущего менеджера продукта RuStore Ивана Шаркова. Он советует снижать разрешение медиафайлов и регулярно удалять ненужные снимки, ролики и скриншоты.

Шарков также рекомендует использовать облачные хранилища для экономии памяти на устройстве. Настройка автоматического сохранения фото и видео в облаке позволяет удалять их с девайса, сохраняя доступ к ним в любой момент с разных устройств. Это помогает поддерживать порядок и освобождать место для новых файлов.

Файлы из мессенджеров — ещё один источник заполнения памяти. Многие не отключают функцию автозагрузки, что приводит к накоплению ненужных данных. Регулярная очистка кеша приложений или отключение автозагрузки через настройки помогут оптимизировать хранилище и повысить производительность смартфона. Иван Шарков также советует очищать кеш браузеров и использовать клиннеры для быстрого удаления ненужных файлов.