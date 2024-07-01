Наука и технологии
Опубликовано 01 июля 2024, 19:30
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Эксперт назвал функцию смартфона, которая защитит от «тормозов»

Он рекомендует включить автоматическую очистку кеша
Россиянам рассказали, что нужно включить на смартфоне, чтобы он не «тормозил»
Эксперт назвал функцию смартфона, которая защитит от «тормозов»
© Đức Trịnh

Главными причинами нехватки свободного места на смартфоне являются фото и видео высокого разрешения, а также файлы из мессенджеров. СМИ сообщают об этом со слов ведущего менеджера продукта RuStore Ивана Шаркова. Он советует снижать разрешение медиафайлов и регулярно удалять ненужные снимки, ролики и скриншоты.

Шарков также рекомендует использовать облачные хранилища для экономии памяти на устройстве. Настройка автоматического сохранения фото и видео в облаке позволяет удалять их с девайса, сохраняя доступ к ним в любой момент с разных устройств. Это помогает поддерживать порядок и освобождать место для новых файлов.

Файлы из мессенджеров — ещё один источник заполнения памяти. Многие не отключают функцию автозагрузки, что приводит к накоплению ненужных данных. Регулярная очистка кеша приложений или отключение автозагрузки через настройки помогут оптимизировать хранилище и повысить производительность смартфона. Иван Шарков также советует очищать кеш браузеров и использовать клиннеры для быстрого удаления ненужных файлов.