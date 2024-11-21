Эксперт назвал главную опасность вейпов

Курение вейпов оказалось опаснее сигарет из-за неконтролируемого потребления никотина, утверждает психиатр и нарколог Владимир Каторгин. Он отметил, что за день человек может получить дозу никотина, равную трём пачкам сигарет. По его словам, вейпы часто привлекают своим внешним видом и кажутся безопасным шагом к отказу от никотина, но это обман. Табачные компании специально ориентируются на молодёжь, создавая гаджеты, которые выглядят стильно и заманчиво.

Каторгин добавил, что вейпы несут серьёзные риски для здоровья, включая поражение лёгких и развитие тревожных расстройств. Существует так называемая «вейповая болезнь лёгких», которая может быстро привести к тяжёлым последствиям: дыхательной недостаточности, необходимости пересадки лёгких или даже летальному исходу. При этом проблемы могут начаться в любом возрасте — от подростков до взрослых. Курение также негативно влияет на мозг, нарушая работу серотониновой и дофаминовой систем, что может вызывать депрессию, тревогу и бессонницу.

Избавиться от вейпов, по мнению врача, можно только через полный отказ от привычки. Он советует обращаться к специалистам, которые помогут подобрать подходящие средства для постепенного избавления от зависимости. Но главный шаг, как подчёркивает Каторгин, — решимость бросить и терпение, чтобы пережить этот период без вреда для психики и здоровья.