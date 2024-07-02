Эксперт назвал главные опасности жары для работоспособности смартфона

Летом не стоит оставлять смартфоны и другие гаджеты на солнце, так как это может привести к их перегреву и повреждению. Эльдар Муртазин, ведущий аналитик компании Mobile Research Group, предупреждает, что также не рекомендуется использовать устройства на пляже или оставлять их на панели автомобиля.

Муртазин подчёркивает, что любое электронное устройство должно находиться в комфортных условиях для человека, чтобы работать стабильно. Перегрев гаджета может привести к потере отдельных функций или полному отключению устройства. Кроме того, если оставить гаджет в автомобиле на солнце, это может нарушить герметичность устройства и вызвать отслоение клея.

В целом, современные гаджеты нормально функционируют в жаркую погоду, однако важно избегать прямого воздействия солнечных лучей на них, чтобы не повредить внутренние компоненты и не снизить долговечность устройства.