Эксперт назвал главные ошибки во время зарядки смартфона

По словам заместителя ректора по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения, подушка мешает воздуху циркулировать, что может нагревать смартфон, когда он заряжается. Это ускоряет износ аккумулятора, так как химические реакции в нем происходят быстрее. Это может привести к возгоранию аккумулятора, что опасно для людей.

Кроме того, постоянный перегрев может повредить другие части смартфона. Если аккумулятор перегреется слишком сильно, он может загореться, создавая серьёзную опасность. Зарядка смартфона при низких температурах замедляет работу аккумулятора, что уменьшает его ёмкость и производительность.

Резюмируя, зарядка смартфона в плохих условиях может быть опасной и вредной для устройства и пользователя.