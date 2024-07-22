Эксперт назвал главные проблемы кнопочных «звонилок»

Кнопочные телефоны могут угрожать безопасности данных пользователей, считает Дмитрий Саков, руководитель лаборатории Лиги цифровой экономики. Он развеял миф о том, что кнопочные телефоны безопаснее смартфонов. Саков отметил, что у смартфонов более продвинутые системы безопасности, а на старые устройства невозможно установить антивирусные программы.

Саков предупредил, что покупка дешёвых кнопочных телефонов от неизвестных брендов связана с серьёзными рисками. На таких устройствах могут быть предустановлены программы, которые используют сим-карты для рассылки платных СМС или дублирования сообщений на сторонние номера и незащищённые серверы. Это может привести к краже данных пользователя.

Кроме того, владельцы кнопочных телефонов, как и пользователи смартфонов, могут стать жертвами фишинговых атак. Саков подчеркнул, что СМС с кодом от интернет-банка или «Госуслуг" может прийти на любое устройство. Мошенники могут использовать психологические манипуляции, чтобы заставить пользователя сообщить этот код.