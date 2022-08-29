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Эксперт назвал интернет-ресурсы, на которых стоит отказаться от оплаты банковской картой

У всех них есть одна общая «особенность»
На сегодняшний день очень многие покупки совершаются в Интернете. Но даже сегодня существуют ресурсы, с которыми не стоит делиться данными своей банковской карты.
Эксперт назвал интернет-ресурсы, на которых стоит отказаться от оплаты банковской картой

В случаях взаимодействия с ними, очень важно выбрать другой вариант оплаты. А о том, какие именно это сервисы, рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

По словам специалиста, особо бдительным надо быть в случае малоизвестных Интернет-площадок:

Например, если вы зашли на сайт малоизвестного магазина, обратите внимание на адресную строку с названием ресурса. Если там вы не видите букв «HTTPS», то соединение с сайтом незащищено. То есть никто не может гарантировать вам конфиденциальность любых данных, которые вы оставляете, включая информацию о банковской карте.

Евгений Кашкин

Эксперт посоветовал завести «мусорную» карту для всех онлайн-покупок. Эта такая карта, на которую вы будете переводить деньги с основной и лишь в том объёме, который необходим для каждой конкретной покупки.

При этом Кашкин также заметил, что ни в коем случае нельзя отвечать на электронные письма, в которых содержится просьба указать информацию о вашей карте. Не стоит также диктовать данные карты по телефону, даже если вы доверяете собеседнику.

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