Эксперт назвал интернет-ресурсы, на которых стоит отказаться от оплаты банковской картой

Эксперт назвал интернет-ресурсы, на которых стоит отказаться от оплаты банковской картойУ всех них есть одна общая «особенность»
В случаях взаимодействия с ними, очень важно выбрать другой вариант оплаты. А о том, какие именно это сервисы, рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.
По словам специалиста, особо бдительным надо быть в случае малоизвестных Интернет-площадок:
Например, если вы зашли на сайт малоизвестного магазина, обратите внимание на адресную строку с названием ресурса. Если там вы не видите букв «HTTPS», то соединение с сайтом незащищено. То есть никто не может гарантировать вам конфиденциальность любых данных, которые вы оставляете, включая информацию о банковской карте.
Эксперт посоветовал завести «мусорную» карту для всех онлайн-покупок. Эта такая карта, на которую вы будете переводить деньги с основной и лишь в том объёме, который необходим для каждой конкретной покупки.
При этом Кашкин также заметил, что ни в коем случае нельзя отвечать на электронные письма, в которых содержится просьба указать информацию о вашей карте. Не стоит также диктовать данные карты по телефону, даже если вы доверяете собеседнику.