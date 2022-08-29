Эксперт назвал интернет-ресурсы, на которых стоит отказаться от оплаты банковской картой

В случаях взаимодействия с ними, очень важно выбрать другой вариант оплаты. А о том, какие именно это сервисы, рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

По словам специалиста, особо бдительным надо быть в случае малоизвестных Интернет-площадок: