Эксперт назвал ключевой элемент для освоения Луны

Михаил Ковальчук, физик и президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», рассказал, что первой освоит Луну та страна, которая сможет обеспечить на её поверхности источник энергии. Он отметил, что для освоения Луны важно создать там энергетическую установку. В ходе многолетних исследований специалисты разработали основу таких установок и прототипы новых двигателей для работы в космосе.

Российские учёные уже предложили проект гибридной энергоустановки для будущей лунной базы, разработанный специалистами МГТУ им. Баумана и Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов, который также входит в «Курчатовский институт». Проект включает ядерный реактор, способный работать автономно и безопасно, с применением проверенных технологий, используемых в реакторах с жидкометаллическим охлаждением. Реактор будет выделять тепло, обеспечивая надёжное энергоснабжение в условиях Луны.

Энергоустановка будет выполнена по модульному принципу, чтобы избежать отказа всей системы при поломке отдельного элемента. Передача тепла будет осуществляться с помощью высокотемпературных тепловых труб, а электрическая мощность составит 50 киловатт. Такой подход позволит создать надёжный источник энергии для лунной базы, делая возможным стабильное пребывание человека на поверхности Луны.