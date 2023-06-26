Эксперт назвал криптовалюты опасными для инвестиций

Высокооплачиваемые, но рискованные инвестиции обещают быстрое обогащение, но зачастую становятся ловушкой сродни мошеннической схемы. Юлия Коваленко, доцент финансового контроля и аудита Главного контрольного управления города Москвы, предупреждает о таких опасностях. Она указывает на случаи, когда люди вкладывают деньги в непроверенные компании, включая пирамидальные схемы типа МММ.

Мошенники часто выдают себя за инвестиционные компании или используют интернет-платформы, обещая быстрые прибыли. Однако, как отмечает эксперт, вложенные деньги обычно нельзя вернуть, даже обратившись в правоохранительные органы. Отношения между инвесторами и такими компаниями часто не регулируются никакими договорами, что оставляет инвесторов без защиты.

Криптовалюта является ещё одним высокорисковым инструментом инвестиций, пользующимся популярностью среди молодёжи. В России законодательно не регулируется инвестирование в криптовалюту, поэтому инвесторы несут на себе всю ответственность за свои деньги. Большинство стран не имеют чёткого законодательства в отношении криптовалют, а некоторые даже запрещают их использование.

Важно помнить, что инвестиции могут быть опасными, и всегда следует быть осторожными при принятии решений. Рекомендуется обратиться к финансовым специалистам и проанализировать риски, связанные с конкретными инвестиционными возможностями. Защита ваших финансовых интересов должна быть приоритетом при выборе способа вложения денег.