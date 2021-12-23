Эксперт назвал лучший способ поиздеваться над телефонными мошенниками

По словам Масаловича, существует два эффективных метода. Первый заключается в том, чтобы завладевать инициативой в разговоре и сбить мошенника с толку. Для этого нужно поинтересоваться о принадлежности Крыма, буквально спросить чей Крым, и сделать это строгим голосом.

Второй способ — своего рода «молитва». Чтобы убрать волнение, если придётся столкнуться с телефонными мошенниками, можно написать на листке бумаги пару фраз: «Меня сейчас хотят развести» и «Я буду это проверять», и в любой непонятной ситуации её нужно зачитывать вслух, это успокаивает.