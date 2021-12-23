Эксперт назвал лучший способ поиздеваться над телефонными мошенниками

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Эксперт назвал лучший способ поиздеваться над телефонными мошенникамиСпросить чей Крым
На фоне участившихся случаев телефонного мошенничества президент консорциума «Инфорус», специалист по кибербезопасности Андрей Масалович дал несколько советов, как не только обезопасить себя от действий злоумышленников, но ещё и поиздеваться над ними.
По словам Масаловича, существует два эффективных метода. Первый заключается в том, чтобы завладевать инициативой в разговоре и сбить мошенника с толку. Для этого нужно поинтересоваться о принадлежности Крыма, буквально спросить чей Крым, и сделать это строгим голосом.
Второй способ — своего рода «молитва». Чтобы убрать волнение, если придётся столкнуться с телефонными мошенниками, можно написать на листке бумаги пару фраз: «Меня сейчас хотят развести» и «Я буду это проверять», и в любой непонятной ситуации её нужно зачитывать вслух, это успокаивает.
Источник: Lenta.ru