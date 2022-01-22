Эксперт назвал людей, которым нужно ревакцинироваться двумя компонентами вакцины

По словам эксперта, обычно вакцинируют двумя компонентами, а через полгода проводят ревакцинацию однокомпонентным препаратом. Но бывают исключения — наличие серьёзных болезней, когда человеку необходимо обеспечить устойчивый иммунитет.

При этом два компонента при ревакцинации могут поэтапно ввести и здоровому человеку, но только после консультации с врачом, для исключения аллергии и других факторов.

«Две дозы препарата при ревакцинации тоже делаются. Их получают люди, которые имеют нарушения здоровья. То есть в случае сахарного диабета, ожирения, заболевания сердца, заболевания нервной системы, рака в период ремиссии и так далее. В этих случаях рекомендуется делать две прививки — вводить двухкомпонентный препарат при ревакцинации, — потому что иммунитет после одной дозы не формируется», — рассказал Костинов.

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