Эксперт назвал надёжные методы защиты смартфона от хакеров

Длинные пароли и PIN-коды по-прежнему считаются самыми надёжными способами защиты мобильных устройств от взлома, сообщает менеджер по мобильному оборудованию «МегаФона» Андрей Ржавин. По его словам, безопасный PIN не должен быть связан с очевидными данными, такими как дата рождения или номера телефонов. Оптимальный выбор — это набор из четырёх случайных цифр, который легко запомнить.

Ржавин также советует установить код блокировки, который будет требоваться каждый раз после отключения экрана. По его мнению, лучше использовать длинный код, а не четырёхзначный. Он добавил, что ввод длинного пароля может быть утомительным, поэтому коды безопасности можно использовать как резервный вариант, дополняя их более быстрыми методами разблокировки, такими как графический ключ или биометрия.

Кроме того, Ржавин рекомендует добавить дополнительный уровень защиты для мобильных приложений, например, использовать графический ключ или пароль для закрытия приложений и отключить отображение уведомлений. Это значительно усложнит жизнь злоумышленникам. Также он напомнил о важности хранения IMEI-кода вашего телефона. Этот код помогает заблокировать устройство в случае кражи, и его можно найти на задней панели телефона или набрав *#06# на клавиатуре.