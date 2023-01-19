Эксперт назвал недостаток немецких и британских танков в сравнении с российскими

Эксперт назвал недостаток немецких и британских танков в сравнении с российскимиЭто низкая скорострельность, большая масса и отсутсвие динамической защиты
Главные недостатки западных танков по сравнению с российскими — низкая скорострельность, большая масса и отсутсвие динамической защиты. Кандидат военных наук, полковник запаса Сергей Суворов объяснил минусы немецких танков Leopard 2 и британских Challenger 2 по сравнению с российскими.
Фото: Theguardian.com
В первую очередь это скорострельность. У названных западных танков нет автомата заряжения, из-за чего у них ниже скорострельность, чем у российских. Экипажу приходится перед каждым выстрелом вручную вставлять снаряд и гильзу в казённую часть орудия и досылать в канал ствола.
Британские Challenger 2 тяжелее. Потому эти машины не такие мобильные и могут застревать на мостах. Немецкие Leopard 2 не имеют динамической защиты: любой ПТУР или гранатомёт «с ним справляется».
Первые три выстрела он еще делает с нормальным темпом, а потом... Работу заряжающего можно сравнивать с работой автомата заряжания, как бегуна по лестнице — с лифтом.