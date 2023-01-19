Наука и технологии
20:23, 19 января 2023
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Эксперт назвал недостаток немецких и британских танков в сравнении с российскими

Это низкая скорострельность, большая масса и отсутсвие динамической защиты

Главные недостатки западных танков по сравнению с российскими — низкая скорострельность, большая масса и отсутсвие динамической защиты. Кандидат военных наук, полковник запаса Сергей Суворов объяснил минусы немецких танков Leopard 2 и британских Challenger 2 по сравнению с российскими.

Эксперт назвал недостаток немецких и британских танков в сравнении с российскими

Фото: Theguardian.com

В первую очередь это скорострельность. У названных западных танков нет автомата заряжения, из-за чего у них ниже скорострельность, чем у российских. Экипажу приходится перед каждым выстрелом вручную вставлять снаряд и гильзу в казённую часть орудия и досылать в канал ствола.

Британские Challenger 2 тяжелее. Потому эти машины не такие мобильные и могут застревать на мостах. Немецкие Leopard 2 не имеют динамической защиты: любой ПТУР или гранатомёт «с ним справляется».

Первые три выстрела он еще делает с нормальным темпом, а потом... Работу заряжающего можно сравнивать с работой автомата заряжания, как бегуна по лестнице — с лифтом.

Сергей Суворов
Кандидат военных наук, полковник запаса
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