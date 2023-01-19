Эксперт назвал недостаток немецких и британских танков в сравнении с российскими

В первую очередь это скорострельность. У названных западных танков нет автомата заряжения, из-за чего у них ниже скорострельность, чем у российских. Экипажу приходится перед каждым выстрелом вручную вставлять снаряд и гильзу в казённую часть орудия и досылать в канал ствола.

Британские Challenger 2 тяжелее. Потому эти машины не такие мобильные и могут застревать на мостах. Немецкие Leopard 2 не имеют динамической защиты: любой ПТУР или гранатомёт «с ним справляется».