Эксперт назвал необходимое условие достижения технологического суверенитета России

Для достижения технологического суверенитета России надо наладить собственное производство катализаторов для химической промышленности, заявил руководитель центра компетенций Национальной технологической инициативы «Водород как основа низкоуглеродной экономики» Павел Снытников.

Все окружающие нас предметы содержат те или иные продукты химической промышленности. Большинство из них получают с использованием катализаторов, указал заведующий отделом гетерогенного катализа Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН.

При этом доля их импорта на сегодняшний день составляет до 100% в зависимости от процесса, в котором они применяются, рассказал Снытников. Так, импортируется от 80% до 100% катализаторов в области получения водорода, синтеза аммиака и метанола. Потребность российских предприятий в них составляет около четырех тысяч тонн в год, в то время как годовой объем производства не превышает 400 тонн в год — по большей части устаревших со времен СССР марок катализаторов.

По мнению эксперта, заместить иностранные катализаторы можно через пять лет наращивания отечественных производственных мощностей. Так, в настоящий момент работающие в России заводы покрывают 10% потребностей в компонентах, необходимых для производства водорода. Соответственно, количество производимых катализаторов нужно увеличить в десять раз.

Российская химическая промышленность долго пользовалась импортными материалами и процессами. Сейчас, отмечает специалист, необходимо финансировать не только строительство заводов, но и создание новых технологий в этой области, а также оборудования для промышленного синтеза катализаторов.

По словам эксперта, готово предложение о создании производств для трех наиболее востребованных катализаторов, которые будут разработаны учеными из Новосибирска. Снытников предполагает, что за два-три года удастся выйти на опытные партии отечественных катализаторов.