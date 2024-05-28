Эксперт назвал непреодолимый барьер ИИ в сравнении с человеком

Специалисты считают, что искусственный интеллект может быть лучше человека в прогнозировании экономических событий. Исследование Чикагского университета показало, что большие языковые модели могут предсказывать финансовые результаты компаний, превосходя аналитиков. Модели GPT-4 дали более точные прогнозы, чем люди.

По словам Германа Клименко, у компьютеров есть преимущество в анализе данных благодаря своей скорости и объёму информации. Однако использование искусственного интеллекта в финансовой сфере может быть ограничено его недостаточным пониманием человеческого поведения. Роботы, работающие на бирже, могут принимать решения рационально, в то время как люди могут действовать по-другому.

Хотя ИИ может быть успешным в прогнозировании финансовых событий, это не означает, что он всегда будет превосходить человека. По мнению Клименко, в большинстве случаев искусственный интеллект может делать разумные прогнозы, но не всегда.