Эксперт назвал опасности для россиян в игре Hamster Kombat

Игра Hamster Kombat стала популярной среди россиян за последние недели. Вместе с ростом её популярности появились и мошенники, которые придумали несколько способов обмана пользователей. Об этом рассказывал Евгений Грязнов, продакт-менеджер компании R-Vision.

Одним из способов обмана является предложение купить рефералов за деньги. Например, мошенники предлагают приобрести рефералов за небольшую сумму, а затем просят переслать больше денег, после чего исчезают.

Кроме того, мошенники могут направлять пользователей на внешние сайты для оплаты, где могут быть украдены данные банковских карт. Используя различные уловки, они могут вынудить пользователя ввести свои данные на поддельных сайтах, угрожая, например, блокировкой аккаунта.

Также важно отметить, что мошенники могут использовать приложения для автокликов, которые не только могут украсть данные с устройства пользователя, но и привести к потере доступа к аккаунту. Пользователям следует быть внимательными и проверять подлинность ссылок перед их использованием.