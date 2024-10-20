Эксперт назвал оптимальную температуру для использования смартфонов

Профессор РТУ МИРЭА Алексей Юрасов, специалист по наноэлектронике, предостерёг россиян о том, что литий-ионные аккумуляторы, которые есть в большинстве смартфонов, не любят крайности температур. Оптимальная температура для их работы составляет около +20 градусов Цельсия. Эксперт отметил, что как перегрев, так и переохлаждение могут сильно повредить аккумуляторам.

Юрасов советует не оставлять смартфоны под солнечными лучами или возле радиаторов, так как это может привести к перегреву. Также он предостерегает от использования телефонов на морозе, ведь низкие температуры могут существенно уменьшить отдачу энергии. Чтобы продлить срок службы литий-ионной батареи, лучше всего использовать её в диапазоне от +0 до +25 градусов и заряжать при температуре от +5 до +20 градусов.

Кроме аккумуляторов, низкие температуры могут негативно сказаться и на других компонентах смартфона, например, на дисплеях. По словам эксперта, LCD и OLED-экраны могут терять свою гибкость при холоде. Чтобы избежать отключений или сбоев в работе устройства, Юрасов советует держать телефон в тепле, например, в кармане, и избегать резких температурных изменений. Также стоит помнить о полной зарядке батареи перед выходом на улицу, так как низкий уровень заряда делает её более уязвимой к холоду.