Эксперт назвал "оружие", которое станет спасением при повторной эпидемии коронавируса

По словам ученого, именно вакцина от коронавируса, разработка которого должна состояться в будущем, должна стать “оружием” в борьбе с повторными вспышками массового инфицирования коронавирусом среди населения. При этом, по его словам, все же стоит понимать, что создание вакцины не сможет мгновенно защитить всех от вируса — для того, чтобы эпидемия затухла максимально до конца, необходимо, чтобы значительная часть популяции переболела и приобрела иммунитет.

Также Аграновский напомнил, что вирусы очень изменчивы, а значит всегда могут возникнуть новые вспышки связанные с его мутацией.