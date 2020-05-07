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Эксперт назвал "оружие", которое станет спасением при повторной эпидемии коронавируса
А также рассказал о важности выработки иммунитета для массовой борьбы с инфекцией
Эксперт и доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский назвал “оружие”, которое станет спасением при повторной эпидемии коронавируса.
По словам ученого, именно вакцина от коронавируса, разработка которого должна состояться в будущем, должна стать “оружием” в борьбе с повторными вспышками массового инфицирования коронавирусом среди населения. При этом, по его словам, все же стоит понимать, что создание вакцины не сможет мгновенно защитить всех от вируса — для того, чтобы эпидемия затухла максимально до конца, необходимо, чтобы значительная часть популяции переболела и приобрела иммунитет.
Также Аграновский напомнил, что вирусы очень изменчивы, а значит всегда могут возникнуть новые вспышки связанные с его мутацией.