Эксперт назвал отечественные аналоги сервисов Google

Для защиты важных данных, особенно хранящихся в сервисах Google, стоит задуматься о переходе на российские аналоги. Такое мнение высказал Игорь Бедеров, эксперт рынка НТИ SafeNet и руководитель департамента расследований T.Hunter. Он напомнил, что экосистема Google включает более 90 сервисов для бизнеса и пользователей, включая приложения для работы и развлечений. Однако уже сегодня российские пользователи могут найти достойные отечественные альтернативы, которые полностью выполняют те же функции.

По словам Бедерова, для хранения данных можно использовать такие российские облачные сервисы, как «Яндекс Диск», «Облако Mail» и «СберДиск», которые являются отличной заменой «Google Диску». В качестве аналогов Gmail он порекомендовал пользоваться «Яндекс Почтой» или Mail.Ru. Эти решения обеспечивают безопасное хранение и обмен данными, предлагая тот же уровень удобства и функционала, что и зарубежные сервисы.

Также эксперт отметил, что для организаций уже существуют готовые решения, которые собирают все нужные сервисы в одной экосистеме. Среди них Бедеров выделил «Яндекс 360», VK WorkSpace и «МойОфис». Эти платформы предлагают полный набор инструментов для бизнеса, обеспечивая комфортное и эффективное взаимодействие сотрудников внутри компании.