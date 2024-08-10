Эксперт назвал победу Трампа на выборах условием для роста биткоина

По мнению Терпина, рост «первой криптовалюты» до озвученных цифр и выше возможен при победе Дональда Трампа на президентских выборах. Его победа станет катализатором количественного увеличения держателей, что станет основой для роста цены монеты.

Также эксперт считает, что в целом биткоин будет расти, так как бычий рынок, несмотря на некоторые проседание, продолжится «по традиционным четырёхлетним линиям цикла» с большим ростом в октябре и ноябре.

Напомним, Дональд Трамп обещает легализовать криптовалюты и всячески их поддерживать в случае своей победы на выборах президента США. К тому же он видит в биткоине потенциал для решения проблем госдолга Штатов.

«Если Трамп победит, прилив новых покупателей может поднять цену биткоина выше $100 000. […] Октябрь и ноябрь — исторически сильные месяцы для биткоина, особенно в год халвинга и следующий за ним», — отметил Терпин.