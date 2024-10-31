Эксперт назвал пользу от перехода на связь 5G и 6G

Развитие сетей 5G и 6G в России, по мнению интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, уже неизбежно и просто дело времени. Однако большинство россиян не заметят переход на эти технологии, ведь они в первую очередь предназначены «не для людей, а для машин». Он отметил, что новейшие технологии предполагают использование «толстых каналов связи», которые соединяют все устройства и обеспечивают работу виртуальных сетей, выходящих за пределы обычных Wi-Fi.

Мариничев объяснил, что новые мобильные сети нужны не столько для ускорения мессенджеров и обмена фото, сколько для обеспечения постоянной связи между устройствами. Это позволит создать единое виртуальное пространство, где все ваши гаджеты будут всегда подключены и смогут взаимодействовать друг с другом. Такой подход открывает новые горизонты для использования технологий в повседневной жизни.

Хотя развитие 5G и 6G становится важным в условиях глобальной конкуренции, сейчас эти сети в России пока не распространены из-за занятости частот военными. Потребители могут и не заметить улучшений в момент внедрения новых технологий, однако в будущем их влияние на качество жизни и инфраструктуру станет очевидным. Скорее всего, люди смогут оценить все преимущества, только оглядываясь назад на старые сети.