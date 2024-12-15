Эксперт назвал потенциальных кандидатов на испытание российской вакцины от рака

В России стартуют клинические испытания онковакцины «ЭнтероМикс», разработанной на основе энтеровирусов. Участвовать смогут мужчины и женщины в возрасте от 18 до 75 лет с диагнозом «солидная неоперабельная опухоль», когда стандартные методы лечения уже неэффективны. Андрей Каприн, генеральный директор НМИЦ радиологии, рассказал, что исследование сосредоточено на изучении безопасности и переносимости нового препарата, а также на его фармакокинетике.

Испытания будут проходить в НМИЦ радиологии Минздрава России. К участию допускаются пациенты с подтверждённым диагнозом, чей общий уровень здоровья соответствует шкале ECOG, от 0 до 2. Как отметил Каприн, ключевое условие — наличие гистологически подтверждённой опухоли, что гарантирует точность отбора участников и надёжность данных исследования.

Вакцину разработали специалисты НМИЦ радиологии совместно с Институтом молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН. По словам авторов проекта, «ЭнтероМикс» стал значимым шагом в борьбе с онкологией, особенно для пациентов, у которых исчерпаны стандартные варианты терапии.