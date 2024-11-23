Эксперт назвал правила безопасности данных в облачных хранилищах

По его словам, необходимо на регулярной основе проверять настройки конфиденциальности и контролировать, чтобы доступ к данным был ограничен только доверенными пользователями или группами — чтобы не был включён общий доступ. Важны уведомления о попытках входа в хранилище: так пользователь всегда будет предупреждён о попытке несанкционированного доступа, если такое произойдет.

К тому же в облачных хранилищах есть функция корзины, куда помещаются файлы перед их окончательным удалением через заданное время. Эксперт отметил, что необходимо убедиться, что пользователь действительно удалил важные файлы из облака, а не просто переместил в корзину.

«При смене ноутбука или смартфона убедитесь, что был выполнен выход из учётной записи перед удалением сервиса или приложения со старого устройства. Кроме того, нужно обязательно настроить резервное восстановление аккаунта на случай, если пароль будет утерян или поменяется номер телефона. Также не стоит забывать и о таких очевидных, но важных шагах для защиты аккаунта на облачном сервисе, как создание сложных паролей и двухфакторная аутентификация», — подытожил Шутов.